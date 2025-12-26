Путин указал на использование опыта СВО при формировании нового облика ВС РФ

Российский лидер отметил, что в ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, формы и способы ведения боевых действий.

Бесценный опыт, получаемый российскими бойцами в ходе специальной военной операции (СВО) используется при формировании нового облика Вооруженных сил (ВС) РФ и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружения.

«В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, формы и способы ведения боевых действий. И получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», — отметил Путин.

Кроме того, работа в данном направлении будет продолжена в ходе реализации новой программы вооружения. Для этой цели разработан комплекс мероприятий — они помогут обеспечить наращивание высокотехнологичных производств последовательное и с максимальной автоматизацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Путин про специфику российской гражданской авиации. Глава государства пояснил, что у России есть сильные традиции в военной и гражданской авиации, однако исторически гражданские самолеты нередко создавались как производные от военно-транспортных машин.

