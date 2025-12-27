Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Их появление вместе с действующим монархом на публике стало ясным сигналом внутри именитого двора.

Почему дочери принца Эндрю отреклись от отца

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочери принца Эндрю — принцессы Беатрис и Евгения — поучаствовали в традиционной рождественской службе королевской семьи в Сандрингеме, однако пришли туда без отца. Об этом написала газета New York Post (NYP).

Такое их появление вместе с действующим монархом на публике стало ясным сигналом внутри британского двора. В материале издания отметили, что многие расценили данный поступок, как демонстративный жест поддержки короля Карла III.

Беатрис и Евгения буквально дистанцировались от Эндрю Маунбеттена-Виндзора, так как предпочли сохранить связь с королевской семьей Британии даже ценой ухудшения отношений с родителем.

При этом на рождественской службе в Сандрингеме 25 декабря присутствовали король Карл III и королева Камилла, а также принц Уильям с его супруга Кейт Миддлтон с их детьми.

Карл III окончательно лишил своего младшего брата Эндрю всех королевских титулов и воинских званий в конце октября 2025 года. Это решение было связано с его многолетними связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном, известном резонансным делом о сексуальных преступлениях. Помимо этого, Эндрю был вынужден покинуть резиденцию Роял Лодж.

Ранее 5-tv.ru публиковал топ самых громких семейных скандалов 2025 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на янв...

Последние новости

4:15
Мужчина жестоко расправился с арендатором и спрятал останки в бочке на участке
3:40
Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей
3:15
Эрмитаж отправил заявление Польше по делу археолога Бутягина
2:37
Ким Чен Ын указал на укрепление союзнических отношений России и КНДР в 2025 году
2:15
«Все утихомирится»: Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала
1:42
Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт

Сейчас читают

Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
В Иркутске женщина пыталась взыскать с пасынка 500 млн рублей и получила срок
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео