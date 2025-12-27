«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 103 0

Певица порассуждала о приоритетах в работе и отношении к учебе.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эммануэль Турецкая отказалась от образования после отчисления из университета

Певица Эммануэль Турецкая отказалась от образования после отчисления из британского университета. Об этом она рассказала 5-tv.ru во время новогоднего шоу «Хора Турецкого» в Государственном Кремлевском дворце.

«Я никуда не перевелась, я пока что неуч», — заявила артистка.

Певица отметила, что рассматривает возможность вернуться к учебе в будущем, однако пока не приняла окончательного решения.

Турецкая подчеркнула, что ежедневно занимается вокалом и изучает музыкальную литературу, уделяя время тем дисциплинам, которые считает необходимыми для своей профессии.

Говоря о значении диплома, Турецкая заявила, что не считает наличие «корочки» обязательным условием успеха в артистической профессии. При этом она подчеркнула важность общей эрудиции, особенно для музыкантов, и отметила, что за годы обучения в разных учреждениях получила достаточную теоретическую и практическую подготовку.

Отдельно певица затронула тему современного медиапространства, отметив, что сегодня большое значение имеет публичность и умение заявлять о себе. По ее словам, для артиста важно выходить на сцену и находить контакт с аудиторией.

«Как папа тоже сказал: если хочешь много зарабатывать, надо очень много красиво говорить. Поэтому над этим я тоже работаю», — подчеркнула Турецкая.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

13:36
«С наступающим!» — Катерина Шпица объявила о второй беременности
13:19
Рекордное количество электробусов вышло на десять маршрутов в Москве
13:00
«Пожиратель мозгов»: как отметил Рождество самый опасный заключенный Великобритании
12:42
Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»
12:38
«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза
12:19
Прощай, 3I/ATLAS: загадочный межзвездный объект движется к Юпитеру

Сейчас читают

Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео