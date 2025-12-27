«Не имеете права сгущать краски»: Михаил Турецкий о конфликтах в коллективе

Михаил Турецкий: конфликты внутри коллектива «Хор Турецкого» недопустимы

Длительные конфликты внутри коллектива «Хор Турецкого» недопустимы. Об этом рассказал художественный руководитель Михаил Турецкий в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время новогоднего шоу, прошедшего в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Турецкого, конфликты напрямую влияют на общее эмоциональное состояние ансамбля и творческий результат. Артист отметил, что ситуация, при которой участники месяцами не разговаривают друг с другом, разрушает внутреннюю энергетику коллектива.

«Я просто объясняю, что здесь, на этой территории, это не ваш дом, не ваша кухня, не ваш проект. Вы здесь не имеете права сгущать краски и портить атмосферу», — подчеркнул Турецкий.

Он отметил, что предпочитает разбирать конфликтные ситуации индивидуально, отдельно с каждым участником, чтобы не выносить личные разногласия в общее пространство.

«Если, например, два артиста в течение нескольких месяцев не разговаривают между собой, а делают вид, <…> это как тромб внутри энергетики. Это что-то не проходит. Где-то и кровь, и энергия, и любовь, и дружба, и тепло, и свет, и красота. Где-то этому процессу что-то мешает», — пояснил руководитель музыкального коллектива.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.