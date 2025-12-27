Командующий группировкой войск «Центр» сообщил о потерях элиты ВСУ

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 50 0

Несмотря на все усилия и потери, украинским силам выполнить свои задачи не удается.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Командующий группировкой войск «Центр» Солодчук сообщил о потерях элиты ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери элитных подразделений собственных войск. Об этом 27 декабря заявил командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук на совещании с президентом России Владимиром Путиным в командном пункте Объединенной группировки войск. 

«Элита Вооруженных сил Украины — это 82-я десантно-штурмовая бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада, которые бесславно несут потери. Ничего там не получается», — заявил он. 

Российские войска продолжают выполнять задачи по формированию зоны безопасности в Днепропетровской области, сообщил Солодчук. Группировка войск «Центр» ведет наступление в регионе. 

«Штурмовые подразделения 41-й армии ведут наступательные действия в Гришино. Противник использует данный населенный пункт для сосредоточения резервов и проведения атак в направлении северо-западной части Красноармейска. Но при этом никаких результатов добиться не может», — отчитался он.

Кроме того, Солодчук заявил об освобождении Артемовки в ДНР. Сейчас российские войска ведут дозачистку городских кварталов, эвакуируют мирных жителей, а также стабилизируют обстановку вокруг Димитрова и Красноармейска. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, об освобождении Димитрова, Гуляйполя и ряда других населенных пунктов сообщил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. 

