Буданов* признал необходимость переговоров с Россией

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 35 0

Самым подходящим периодом для обсуждений он назвал февраль.

Буданов признал необходимость переговоров с Россией

Фото: Reuters/Валентин Огиренко

Глава разведки Украины Буданов признал необходимость переговоров с Россией

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявил о неизбежности переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

По его словам, без диалога с Москвой разрешить ситуацию на Украине не удастся.

«Переговорный процесс нужен, и без этого не обойдется, он необходим», — сказал Буданов* в интервью украинскому изданию «Общественное», видеозапись которого опубликована на YouTube.

По его словам, февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе. Такое мнение он объяснил характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий в этот период.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о переходе в решающую фазу завершения конфликта на Украине. По словам дипломата, теперь оно напрямую зависит от готовности сторон к политическим решениям.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение следующих 90 дней.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

