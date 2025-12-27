Глава разведки Украины Буданов признал необходимость переговоров с Россией

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявил о неизбежности переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

По его словам, без диалога с Москвой разрешить ситуацию на Украине не удастся.

«Переговорный процесс нужен, и без этого не обойдется, он необходим», — сказал Буданов* в интервью украинскому изданию «Общественное», видеозапись которого опубликована на YouTube.

По его словам, февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе. Такое мнение он объяснил характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий в этот период.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о переходе в решающую фазу завершения конфликта на Украине. По словам дипломата, теперь оно напрямую зависит от готовности сторон к политическим решениям.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение следующих 90 дней.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.