Рябков: РФ и США приблизились к разрешению конфликта на Украине

Сторонам необходимо сделать последний рывок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Завершение конфликта на Украине, по оценке Москвы, вошло в решающую фазу и теперь напрямую зависит от готовности сторон к политическим решениям. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Выступая в эфире федерального канала, дипломат отметил, что 25 декабря 2025 года может стать рубежом, когда стороны вплотную приблизились к возможному соглашению. При этом, по его словам, ключевым остается вопрос политической воли противоположной стороны и способности довести переговорный процесс до финального этапа.
В то же время Рябков заявил, что власти Украины и Европейский союз не демонстрируют заинтересованности в скорейшем урегулировании. Напротив, как утверждает дипломат, предпринимаются дополнительные шаги, направленные на срыв любых попыток достичь мирных договоренностей.
Он также подчеркнул, что искусственное привязывание переговоров к конкретным датам не способствует реальному прогрессу. По его мнению, вместо отсчета календарных сроков сторонам следует сосредоточиться на содержательной части конфликта и путях его разрешения.
Отдельно замглавы МИД отметил, что перспективы договоренностей по Украине исчезнут в случае отхода от подходов, выработанных на саммите в Анкоридже. Соблюдение этих договоренностей, подчеркнул он, остается для России принципиальным.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 дек
- ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области
- 26 дек
- Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
- 26 дек
- Удар «Молнии» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 дек
- Экипаж Су-34 разнес склад ВСУ авиаударом. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 дек
- ВС РФ освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
- 25 дек
- Силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник за ночь
- 25 дек
- Российские беспилотники не дают покоя ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 дек
- Расчет «Земледелия» блокировал ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 дек
- Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
- 24 дек
- ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?