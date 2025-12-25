Конфликт на Украине может завершиться в течение следующих 90 дней. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Он добавил, что предстоящая зима может быть крайне тяжелой для Украины из-за ударов России по объектам энергетики, которые используют ВСУ.

«Все это должно прекратиться», — отметил политик.

Москва и Вашингтон продолжают переговоры по возможному мирному соглашению. Последние недели все обсуждения проходят только за закрытыми дверями. Поездка Кирилла Дмитриева в Майами — не исключение. О ее результатах спецпредставитель президента РФ лично доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что вести общение на этот счет через прессу нецелесообразно. А вот Киев ознакомил журналистов со своим мирным планом из 20 пунктов.

