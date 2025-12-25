Уитакер: конфликт на Украине может прекратиться в ближайшие три месяца

Эфирная новость 26 0

Предстоящая зима для Киева станет особенно тяжелой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Balk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конфликт на Украине может завершиться в течение следующих 90 дней. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Он добавил, что предстоящая зима может быть крайне тяжелой для Украины из-за ударов России по объектам энергетики, которые используют ВСУ.

«Все это должно прекратиться», — отметил политик.

Москва и Вашингтон продолжают переговоры по возможному мирному соглашению. Последние недели все обсуждения проходят только за закрытыми дверями. Поездка Кирилла Дмитриева в Майами — не исключение. О ее результатах спецпредставитель президента РФ лично доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что вести общение на этот счет через прессу нецелесообразно. А вот Киев ознакомил журналистов со своим мирным планом из 20 пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему никто не хочет поставлять газ Украине

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:36
Рождество в клетке: как опасные преступники отмечают зимние праздники
18:25
Съехала? Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках
18:25
«Это дезинформация»: адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ
18:14
Уитакер: конфликт на Украине может прекратиться в ближайшие три месяца
18:05
«Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах»: Куприк о поездках в Донбасс
17:58
Люди прыгали из окон: в Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание

Сейчас читают

Вынесли на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026