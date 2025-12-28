Белый дом поменял план: названы новые место и время встречи Трампа и Зеленского

Мария Гоманюк
Поправки внесены в официальное расписание американского лидера.

Когда и где встретятся Трамп и Зеленский

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Jim LoScalzo / Pool via CN

Встречу Трампа и Зеленского перенесли на 21:00 мск воскресенья

Белый дом объявил о переносе запланированной на воскресенье, 28 декабря, встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Из обновленного графика следует, что переговоры состоятся во Флориде и начнутся в 21:00 по московскому времени.

В администрации США уточнили, что изменения внесены в официальное расписание главы государства. В сообщении Белого дома указали, что в 13:00 по местному времени (21:00 по московскому) Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским.

Переговоры пройдут в Палм-Бич — курортном районе штата Флорида, где расположены принадлежащие американскому лидеру резиденция и гольф-клуб. Этот объект до этого неоднократно использовали для неформальных международных контактов.

На фоне предстоящей встречи в Евросоюзе (ЕС) готовятся к собственному обсуждению ситуации вокруг Украины. Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС намерены рассмотреть возможные меры по обеспечению ее безопасности после переговоров Трампа и Зеленского.

К дискуссии подключились не только государства Евросоюза, но и представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов, а также НАТО. По итогам предварительных консультаций участники сошлись во мнении, что вопрос гарантий безопасности для Киева остается ключевым.

Обсуждение затронуло широкий круг тем — от военной и финансовой помощи до дипломатических методов поддержки. Ожидается, что принятые решения будут направлены на усиление восточного фланга НАТО и формирование более устойчивой системы защиты в регионе.

Как ранее писал 5-tv.ru, представители Евросоюза не будут присутствовать на встрече Трампа и Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

