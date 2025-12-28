Чем заняться на праздниках: фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил зимние маршруты по историческим особнякам

Фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил зимние маршруты по историческим особнякам

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» жители и гости российской столицы до конца зимнего сезона могут посетить 14 старинных усадеб. Об этом говорится на портале mos.ru.

В материале сказано, что в преддверии Нового года в центре города — в районах Басманный, Арбат и Хамовники — появилось три усадебных кластера. Их объединяет насыщенная развлекательная программа.

Так, прогуливаясь по историческим местам, все желающие смогут принять участие в увлекательных онлайн-квестах, послушать аудиоэкскурсию, а также посетить кафе и музеи. Кроме этого, участники проекта узнают о знаменитых литературных местах Москвы и познакомятся с наследием великих творческих личностей в истории.

Уточняется, что в любой точке фестиваля москвичи и гости столицы смогут получить маршрутную карту и поставить первый штамп. После этого всю зиму можно гулять по локациям «Усадьбы Москвы» и собирать отметки. По итогу за коллекцию таких штампов участники фестиваля получат ценные призы. Например, карту с пятью отметками удаться обменять на фирменный чай, а с семью — на термокружку. Присоединиться к фестивалю можно до 28 февраля.

