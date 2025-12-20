В рамках проекта «Зима в Москве» открылось более 250 елочных базаров

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

В этом году в ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области и Республики Башкортостан.

В Москве открылось более 250 елочных базаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице открылось свыше 250 елочных базаров, где до 31 декабря можно приобрести новогоднюю красавицу на любой вкус и цвет. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам министра правительства Москвы Алексея Немерюка, в этом году в ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Республики Башкортостан и Кировской области. Помимо традиционных хвойных деревьев, на базарах можно будет купить сосны и лапники. Немерюк добавил, что, приобретая дерево на официальном елочном базаре, потребитель может быть уверен в качестве товара.

«Больше всего площадок будет в ЮЗАО, за ним следуют ЗАО и САО. Места предприниматели получают через открытый аукцион <…>. Их площадь составляет от девяти до 60 квадратных метров», — говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасны некачественные искусственные елки. На старых деревьях скапливается пыль, а при неправильном хранении еще и образуется плесень. Некачественные ели могут выделять пожароопасные и быстро воспламеняющиеся вещества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:35
Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
16:16
В рамках проекта «Зима в Москве» открылось более 250 елочных базаров
15:57
Собянин: пешеходный переход через МКАД построят около станции «Тютчевская»
15:39
«Огромный потенциал»: Лавров о сотрудничестве России со странами Африки
15:10
В парке «Музеон» открылся павильон «Фабрика подарков»
14:50
Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке

Сейчас читают

Фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили за домогательства
Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области
Британцы сами вырывают себе зубы из-за отсутствия стоматологической помощи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026