В рамках проекта «Зима в Москве» открылось более 250 елочных базаров

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице открылось свыше 250 елочных базаров, где до 31 декабря можно приобрести новогоднюю красавицу на любой вкус и цвет. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам министра правительства Москвы Алексея Немерюка, в этом году в ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Республики Башкортостан и Кировской области. Помимо традиционных хвойных деревьев, на базарах можно будет купить сосны и лапники. Немерюк добавил, что, приобретая дерево на официальном елочном базаре, потребитель может быть уверен в качестве товара.

«Больше всего площадок будет в ЮЗАО, за ним следуют ЗАО и САО. Места предприниматели получают через открытый аукцион <…>. Их площадь составляет от девяти до 60 квадратных метров», — говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасны некачественные искусственные елки. На старых деревьях скапливается пыль, а при неправильном хранении еще и образуется плесень. Некачественные ели могут выделять пожароопасные и быстро воспламеняющиеся вещества.

