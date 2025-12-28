В Национальном центре «Россия» состоялась премьера спектакля «Морозко»

В Национальном центре «Россия» 27 декабря состоялась премьера спектакля «Морозко». Программа постановки вдохновлена одноименным произведением русского фольклора в современной интерпретации.

В спектакле играют ведущие российские театральные актеры. В основе сюжета, как и в оригинальной сказке — история о семейных ценностях, добре и волшебстве, которые кажутся особенно важными в предновогоднее время. Зрителю предстает история семьи, в которой существовал обычай ставить домашние спектакли по русским сказкам накануне Нового года, однако постепенно взрослые и дети погрузились в смартфоны, и семейное единство было утрачено.

Фото: Telegram/Национальный центр «Россия»/gowithRussia

Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина отметила, что на сцене фольклорные мотивы гармонично сочетаются с современной музыкой и хореографией, в том числе классическим балетом. Спектакль она охарактеризовала, как постановку для всей семьи.

Сценаристы строго следовали наработкам исследователя-фольклориста Владимира Проппа. При этом, как отметила главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская, ключевая особенность спектакля — его мультижанровость и сочетание различных художественных приемов.

