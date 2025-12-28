На ВДНХ откроется уникальная энтомологическая лаборатория для школьников

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Первое занятие там пройдет 2 января.

Энтомологическая лаборатория открылась на ВДНХ

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

На ВДНХ откроет свои двери энтомологическая лаборатория. Попасть на первое занятие школьники смогут уже в начале 2026 года — 2 января. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Занятия будут проходить в павильоне № 28 «Пчеловодство». Первый урок организаторы решили посвятить микромиру насекомых Москвы. 

Лабораторию оборудовали мощными микроскопами, позволяющими транслировать изображения на большой экран.

Присоединиться к программе могут дети любых возрастов. Кроме 2 января, занятия также пройдут 6,9 и 11 числа. Подобные уроки помогут школьникам лучше усвоить пройденный материал по биологии.

Помимо этого, в павильоне, где расположилась лаборатория, открылась выставка под названием «Жужжащий мир». Юные жители столицы смогут узнать необычные факты из мира энтомологии, а также познакомиться с новыми технологиями, позволяющими изучать насекомых.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВДНХ отреставрировали свыше 40 объектов культурного наследия. Масштабная реставрация популярного сегодня общественного пространства началась в 2014 году.


