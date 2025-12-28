В США не ожидают существенных итогов от встречи Трампа с Зеленским

Контакты планируются в рамках продолжающихся консультаций по украинской тематике.

Трамп не ожидает существенных итогов от встречи с Зеленским

The American Thinker: Трамп не ждет существенных итогов от визита Зеленского

Президент США Дональд Трамп не связывает предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским с возможностью достижения значимых договоренностей. Об этом сообщил журнал The American Thinker.

«Трамп уже намекнул, что от возвращения Зеленского в Белый дом не стоит ждать серьезных результатов», — отмечается в публикации.

Вместе с тем американская сторона продолжает поддерживать формат диалога, предоставляя возможность партнерам обозначать свои позиции по вопросам урегулирования.

Также указывается, что подходы, продвигаемые рядом европейских государств, не совпадают с позицией России. При этом заявления Киева о стремлении к мирному процессу рассматриваются как часть публичной дипломатии, ориентированной на международное сообщество.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным накануне встречи с Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, переговоры с главой киевского режима запланированы на 28 декабря и пройдут во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго.

