Уверенный шаг вперед: Ольга Любимова о тенденциях и развитии российского кино

Ольга Любимова: фильм «Красный шелк» позволил заявить о себе в мировом кино

Создание совместного с Китаем фильма «Красный шелк» — это возможность российскому кино заявить о себе на мировой культурной площадке и значительно расширить аудиторию. Таким мнением поделилась в интервью «Известиям» министр культуры Ольга Любимова.

Выход на китайский кинорынок — это не простая задача. Однако успех «Красного шелка» был настолько грандиозным, что было решено продолжить совместную работу.

«Возможность выйти на китайский рынок со своим аудиовизуальным продуктом — очень амбициозная задача для наших продюсеров, Министерства культуры, Фонда кино и Института развития интернета. Но после торжественной премьеры „Красного шелка“ в Пекине было принято решение совместно с крупнейшим китайским кинопроизводителем China Film Group продолжить работу. Сейчас в производстве находится „Черный шелк“. Это первые примеры нашей совместной работы», — рассказала Любимова.

В настоящее время перед отечественным кинематографом стоит колоссальная задача — сделать регионы съемочными площадками, которые бы привлекали туристов не только из России, но и со всего мира.

«У нас есть фантастическая природа и уникальные объекты культурного наследия, которые не снимал никто и никогда: крепости — от Изборска до Дальнего Востока, музеи-заповедники, водопады, пустыни, тропики. У нас есть все. Поэтому мы заинтересованы не только тратить деньги на международную повестку, но и в том, чтобы регионы нашей страны становились съемочными площадками и зарабатывали. Это мотивация для развития туризма», — подчеркнула министр культуры.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, фильм «Красный шелк» показали во многих других странах, а на фестивале в Париже получила множество положительных откликов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX