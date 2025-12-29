Уверенный шаг вперед: Ольга Любимова о тенденциях и развитии российского кино

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 50 0

Фильм «Красный шелк» стал успешным проектом России и Китая.

Почему фильм «Красный шелк» — прорыв для российского кино

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ольга Любимова: фильм «Красный шелк» позволил заявить о себе в мировом кино

Создание совместного с Китаем фильма «Красный шелк» — это возможность российскому кино заявить о себе на мировой культурной площадке и значительно расширить аудиторию. Таким мнением поделилась в интервью «Известиям» министр культуры Ольга Любимова.

Выход на китайский кинорынок — это не простая задача. Однако успех «Красного шелка» был настолько грандиозным, что было решено продолжить совместную работу.

«Возможность выйти на китайский рынок со своим аудиовизуальным продуктом — очень амбициозная задача для наших продюсеров, Министерства культуры, Фонда кино и Института развития интернета. Но после торжественной премьеры „Красного шелка“ в Пекине было принято решение совместно с крупнейшим китайским кинопроизводителем China Film Group продолжить работу. Сейчас в производстве находится „Черный шелк“. Это первые примеры нашей совместной работы», — рассказала Любимова.

В настоящее время перед отечественным кинематографом стоит колоссальная задача — сделать регионы съемочными площадками, которые бы привлекали туристов не только из России, но и со всего мира.

«У нас есть фантастическая природа и уникальные объекты культурного наследия, которые не снимал никто и никогда: крепости — от Изборска до Дальнего Востока, музеи-заповедники, водопады, пустыни, тропики. У нас есть все. Поэтому мы заинтересованы не только тратить деньги на международную повестку, но и в том, чтобы регионы нашей страны становились съемочными площадками и зарабатывали. Это мотивация для развития туризма», — подчеркнула министр культуры.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, фильм «Красный шелк» показали во многих других странах, а на фестивале в Париже получила множество положительных откликов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

1:12
Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине
0:49
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
0:30
«Не боимся цифровизации»: Ольга Любимова о внедрении ИИ в культуру
0:10
Уверенный шаг вперед: Ольга Любимова о тенденциях и развитии российского кино
0:01
Вдохновляясь классикой и создавая новое: Ольга Любимова о киноновинках
23:40
Ударный беспилотник повредил жилые дома в Пролетарском районе Донецка

Сейчас читают

Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе
Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом
«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео