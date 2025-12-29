«Колючие» вопросы: как прошла встреча Трампа и Зеленского во Флориде

Переговоры Трампа и Зеленского во Флориде проходили в закрытом режиме. Глава Белого дома не поехал в аэропорт встречать своего украинского гостя. Вместо этого до последнего играл в гольф.

Всего несколько кадров журналистам удалось снять на входе в резиденцию американского лидера. И еще одно небольшое видео — с обеда, где Трамп ограничился всего несколькими фразами.

О других деталях встречи и первых заявлениях после нее расскажет корреспондент «Известий» в США Николай Мастеров. Он передает из Мар-а-Лаго.

Не тот микрофон решили проверить. На пресс-конференции Зеленскому приходилось в основном слушать. А то и выслушивать, как Трамп в очередной раз напоминает о «реалиях на земле».

— Какой самый сложный вопрос, который еще не решен?

— Полагаю, территориальный вопрос. Часть этих территорий уже взята, за какую-то часть, возможно, еще идет борьба, но она может быть взята в ближайшие несколько месяцев. Лучше заключить сделку сейчас, — ответил Дональд Трамп.

От сделки Киев упорно уклоняется. Трамп признает: есть значительный прогресс, но нерешенными остаются один-два ключевых и, цитата, «колючих» вопроса, несмотря на рекордные по продолжительности переговоры с Зеленским.

Дональд Трамп, конечно, неслучайно выбрал местом проведения нового раунда переговоров резиденцию Мар-а-Лаго. Это, по сути, родовое поместье американского президента. Здесь он привык решать ключевые личные вопросы. А значит, украинский конфликт для него теперь тоже личное.

Для Зеленского на кону тоже личное — выживание. Поэтому приходилось выкручиваться. Правила поведения с Трампом он старательно зазубрил. Черный псевдопиджак, натянутая улыбка, дежурное «Thank you!» (Спасибо. — Прим. ред.) несколько раз — все, чтобы не взбесить американского президента с порога. А ведь на этом самом пороге ему сразу намекнули.

«Я верю, что у нас есть основания для сделки, которая будет хороша и для Украины, и для всех. Это очень важно. Нет ничего важнее, по моему мнению», — заявил Трамп.

Но у Зеленского свое видение «мирного плана». В его двадцати пунктах ни одного из основных требований России, включая вывод ВСУ из Донбасса. Отсутствие уступок всячески пытался заболтать несвязными рассуждениями о референдумах.

«Мы можем провести референдум по любым пунктам этого плана. Мы можем использовать референдум, скажем, для утверждения плана, или можем не использовать», — заявил Зеленский.

Основные переговоры длились больше двух часов и проходили в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. Угощали куриным бульоном, стейком с картошкой фри и шоколадным тортом имени Трампа. Для киевских переговорщиков как никогда важно было самим не оказаться в меню, а тут еще хозяин решил накормить журналистов.

«Хотите что-нибудь поесть, или это будет считаться взяткой? Из-за этого нельзя писать честно, или можно написать плохую статью», — обратился президент США.

На словах о взятке особенно оживился Умеров. Неслучайно среди американских переговорщиков — Джош Грюнбаум, глава федеральной комиссии по закупкам. Он, вероятно, отвечает за аудит многомиллиардных траншей Киеву и многомиллиардных же хищений. Спонсировать украинскую элиту американские избиратели больше не хотят.

«Я надеюсь, что они придут к взаимопониманию, и из встречи выйдет что-то позитивное. Это было бы действительно замечательно и хороший способ начать новый год», — поделился сторонник Трампа Боб.

Это максимально близкая точка, к которой сейчас удается подобраться. Резиденция Дональда Трампа сразу за этим мостом на том берегу залива. Дальше полностью закрытая зона, все подъезды перекрыты спецслужбами. Вдоль дороги сотни журналистов.

Оборону держали и от европейских кураторов Киева. С ними Трамп предпочел общаться по видеосвязи сразу после переговоров с Зеленским. Ему же публично читал лекцию по недавней истории.

«Это звучит немного странно, но я объяснял президенту, что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе когда поставлял энергию, электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», — заявил Трамп.

На пресс-конференции американский президент несколько раз повторил: Россия к мирному урегулированию готова. Ход за Киевом и его европейскими надзирателями. Решающими, по словам Трампа, должны стать следующие несколько недель.

