Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Звезда проигнорировала просьбу покупательницы.

Когда Долина съедет из спорной квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Народная артистка Лариса Долина не захотела покидать спорную квартиру до 30 декабря. Об этом заявила адвокат покупательницы Полины Лурье Анастасия Свириденко, сообщает ТАСС.

По ее словам, артистка объявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.

«Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом», — отметила Свириденко.

Дело Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лариса Долина отреагировала на выселение из квартиры.

