От души: Иосиф Пригожин пожелал хороших новостей в Новом 2026 году

Не обошел вниманием продюсер и старания журналистов в создании актуальных репортажей.

Иосиф Пригожин пожелал хороших новостей в Новом 2026 году

Жизнь разделяется на «плохое» и «хорошее» и важно присмотреться в 2026-м ко второму. Такое пожелание в беседе с 5-tv.ru озвучил продюсер Иосиф Пригожин в наступившем Новом году.

«Дорогие зрители и журналисты Пятого канала. От всей души поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам здоровья, хорошего настроения и пусть будут только хорошие новости!» — подчеркнул он.

Продюсер отметил старания журналистов и внимательность зрителей Пятого канала к выходящим репортажам. По этому случаю он добавил, чтобы новости могли влиять на здоровье и настроение россиян.

