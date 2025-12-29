Путин наградил владельца ФК «Краснодар» Галицкого орденом Дружбы

|
Лилия Килячкова
Государственная награда присуждена за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Путин наградил Галицкого орденом Дружбы

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы основателя футбольного клуба «Краснодар», предпринимателя и мецената Сергея Галицкого. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что награда присуждена Галицкому за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Государственной награды также был удостоен президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что высшую награду страны, Орден святого апостола Андрея Первозванного, Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову. Орденами «За заслуги перед Отечеством» награждены официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей голос ежедневно доносит миру позицию России, и Татьяна Покровская, выдающийся тренер, воспитавшая не одно поколение чемпионок по синхронному плаванию. Семь человек удостоены высшего звания «Герой Труда Российской Федерации».

