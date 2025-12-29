Зеленский отверг причастность Киева к атаке БПЛА на резиденцию президента РФ

Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Соответствующее сообщение президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Киев продолжает взаимодействие с Вашингтоном в целях поиска политического решения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вооруженные силы Украины осуществили атаку с применением беспилотников по резиденции главы российского государства. Он подчеркнул, что произошедшее будет учтено при формировании дальнейшей переговорной позиции Москвы, при этом Россия не намерена выходить из диалога.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о произошедшем в ходе телефонного разговора. По его словам, американский лидер указал, что инцидент повлияет на подходы Вашингтона к взаимодействию с украинским руководством.

