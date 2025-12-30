Нежданные гости: кабаны парализовали работу аэропорта в Испании на два часа

Анастасия Антоненко
Территория воздушной гавани окружена проволочным забором.

Дикие кабаны закрыли аэропорт Испании на два часа

Фото: 5-tv.ru

Дикие кабаны парализовали работу аэропорта Ла-Корунья в Испании на два часа

Дикие кабаны почти полностью парализовали работу испанского аэропорта Ла-Корунья, выйдя на взлетно-посадочную полосу. Об этом 27 декабря сообщило Euro Weekly News.

Из-за прихода животных два самолета были вынуждены сменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах, а отправление нескольких рейсов задержали больше чем на час.

Аэропорт оставался закрытым практически два часа, пока сотрудники не прогнали зверей. При этом его территория окружена забором из проволоки. Путь, по которому дикие животные проникли на взлетно-посадочную полосу, остается неизвестным.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на Дальнем Востоке жители нескольких населенных пунктов боятся покидать свои дома — тигры стали выходить к людям все чаще и с каждым разом ведут себя все увереннее.

Кроме того, нашествие тигров встречают во всех районах Приморья, в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях. Хищники все чаще таскают домашних собак, залезают в сараи.

