ОАЭ осудили попытку нападения на резиденцию Путина

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Ведомство подтвердило солидарность с президентом, правительством и народом России.

Фото: www.globallookpress.com/Pius Koller

МИД ОАЭ осудил попытку нападения дронов ВСУ на резиденцию Путина

Объединенные Арабские Эмираты осуждают попытки атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, совершенной с использованием беспилотников в ночь на 29 декабря. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел ОАЭ.

«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, выражают осуждение этого гнусного акта и угрозы, которую он представляет для безопасности и стабильности», — заявило дипломатическое ведомство.

Министерство иностранных дел ближневосточной монархии подтвердило солидарность с президентом, правительством и народом России, вновь подчеркнув твердое неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о попытке киевских властей совершить террористическую атаку с применением дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. В атаке задействовали 91 ударный беспилотный летательный аппарат. Все направленные на резиденцию главы государства БПЛА своевременно обнаружили и уничтожили силы ПВО. 

