Перепалку Зеленского с Трампом назвали определяющим событием мировой политики

FT назвала перепалку Зеленского с Трампом определяющим событием мировой политики

Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским при участии американского вице-президента Джей Ди Вэнса вошла в число событий, оказавших ключевое влияние на мировую политику в 2025 году. Об этом заявил главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман.

Как отметило издание, решающий момент конфронтации произошел 28 февраля в Овальном кабинете, где Вэнс жестко раскритиковал Зеленского, упрекнув его в неблагодарности. Трамп, в свою очередь, усилил давление, обвинив украинского президента в «игре в третью мировую войну».

В дальнейшем европейским лидерам удалось способствовать восстановлению рабочих отношений между Вашингтоном и Киевом. Однако, по оценке FT, администрация президента США фактически свернула прямые поставки финансовой и военной помощи Украине.

Как ранее писал 5-tv.ru, Зеленский обиделся на скромный прием перед переговорами с Трампом во Флориде в конце декабря. Украинского президента задело, что российского лидера летом глава Белого дома встречал на аэродроме лично.

