Лариса Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Полине Лурье

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Ранее сообщалось, что артистка начала перевозить свои вещи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Полине Лурье. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

По словам защиты Полины Лурье, певица не передаст квартиру ее подопечной в обозначенный день — 30 декабря.

«Мы просили сегодня передать квартиру, Пухова (Мария Пухова представитель Долиной. — Прим. Ред.) ответила отказом», — сказала Свириденко.

Дело Долиной

Весной 2024 года стало известно о том, что Ларису Долину обманули мошенники. Те, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили певицу в том, что ее квартира находится под угрозой изъятия за долги, а единственным способом спасти жилье — фиктивная продажа в рамках «специальной операции». Артистка поверила им.

В результате квартиру знаменитости приобрела Полина Лурье. Позже Долина заявила, что сделка недействительна, потому что продавать квартиру она вовсе не хотела. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь. По итогу 16 декабря Верховный суд принял решение в пользу Лурье. Теперь Долина должна съехать с бывшей квартиры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина начала съехала из квартиры в Хамовниках.

