Единственный сценарий — капитуляция: значение телефонной беседы Путина и Трампа

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Этот разговор важен для будущего Украины.

Значение телефонного разговора Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Политолог Эскобар: после разговора Путина и Трампа Киев ждет капитуляция

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа наметил вариант единственного возможного будущего для Украины. Об этом на своей странице в социальной сети написал политолог и журналист Пепе Эскобар.

«После дружественного телефонного разговора Путина и Трампа (один час 15 минут), что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция», — отметил политолог.

Так он прокомментировал состоявшиеся в американском штате Флорида переговоры Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Перед тем как встретиться с ним, американский лидер позвонил Путину.

Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, разговор двух политиков носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Данный звонок вызвал обеспокоенность в окружении Зеленского. Ведь он может означать, что положение украинского политика будет тяжелым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

