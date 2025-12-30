«Я очень разозлился»: Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Путина

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский президент отметил, что подобные действия вызывают у него резкое неприятие.

Как Трамп отреагировал на атаку Киева по резиденции Путина

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дональд Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на попытки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

По словам Трампа, о произошедшем ему лично сообщил Владимир Путин. Американский президент дал понять, что случившееся вызвало у него сильное раздражение и недовольство.

«Я узнал об этом (атаке на резиденцию. — Прим. ред) от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого», — подчеркнул Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в своем поместье в Мар-а-Лаго.

Глава Белого дома также отметил, что подобные действия со стороны киевского режима вызывают у него резкое неприятие и не находят поддержки.

В беседе с EADaily политолог Малек Дудаков оценил, какой реакции США теперь стоит ждать Киеву. По военной части, уверен эксперт, ограничения коснутся вопроса предоставления разведданных.

В ночь на 29 декабря украинская сторона осуществила попытку атаки на резиденцию президента России в Новгородской области, задействовав ударные беспилотники. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как уточнил глава МИД РФ, для удара использовался 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направлявшиеся в сторону резиденции главы государства, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны и уничтожены еще на подлете.

Рыбы окунутся в самопознание: подробный гороскоп на 2026 год

