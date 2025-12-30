«Я очень разозлился»: Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Путина

Американский президент отметил, что подобные действия вызывают у него резкое неприятие.
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Дональд Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Владимира Путина
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на попытки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
По словам Трампа, о произошедшем ему лично сообщил Владимир Путин. Американский президент дал понять, что случившееся вызвало у него сильное раздражение и недовольство.
«Я узнал об этом (атаке на резиденцию. — Прим. ред) от президента Путина, и я очень разозлился из-за этого», — подчеркнул Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в своем поместье в Мар-а-Лаго.
Глава Белого дома также отметил, что подобные действия со стороны киевского режима вызывают у него резкое неприятие и не находят поддержки.
В беседе с EADaily политолог Малек Дудаков оценил, какой реакции США теперь стоит ждать Киеву. По военной части, уверен эксперт, ограничения коснутся вопроса предоставления разведданных.
В ночь на 29 декабря украинская сторона осуществила попытку атаки на резиденцию президента России в Новгородской области, задействовав ударные беспилотники. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как уточнил глава МИД РФ, для удара использовался 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направлявшиеся в сторону резиденции главы государства, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны и уничтожены еще на подлете.
