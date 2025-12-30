Более 70 тысяч рейсов: как развивался речной электротранспорт Москвы в 2025 году

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Власти столицы и дальше продолжат работу в этом направлении.

Сколько речных маршрутов есть в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Москве в 2025 году заработал новый речной маршрут

В Москве с каждым годом растет популярность электросудов. Данным видом транспорта пользуется все больше горожан. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте mos.ru.

Подводя итоги 2025-го, власти столицы рассказали о том, как речной транспорт развивался в уходящем году. Так, согласно данным, в общей сложности современные трамвайчики прошли больше 700 тысяч километров, совершив 70 тысяч рейсов.

На сегодняшний день в Москве функционирует три речных маршрута. Последний, Новоспасский — ЗИЛ, был открыт этим летом. Кроме того, флот пополнили десять модернизированных электросудов. Сейчас их количество — 31.

По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, работа над развитием речного транспорта будет продолжена.

«Жители и гости города все чаще пользуются электросудами с транспортной целью. С момента запуска на них совершили более трех миллионов поездок», — сказал Ликсутов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1.

