Страны ЕС разрабатывают планы отправки войск на Украину без мандата ООН

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Франция и Великобритания готовы направить контингенты для обеспечения безопасности Киева.

Страны ЕС разрабатывают планы отправки войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com/ Bernd Wüstneck

Несколько европейских государств подготовили планы по направлению военнослужащих на Украину, при этом рассматривается возможность действий даже без получения мандата Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Собеседник издания уточнил, что развертывание войск планируется в рамках гарантий безопасности киевскому режиму со стороны так называемой «коалиции желающих».

«В основном они были разработаны военными экспертами из британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем», — заявил источник.

Он также отметил, что готовность направить войска выразили Франция и Великобритания. Контингенты стран, согласно информации, будут готовы при необходимости вести боевые действия.

В материале газеты указывается, что предполагаемое количество сухопутных сил, которые могут быть развернуты в течение первых шести месяцев, составляет от 10 до 15 тысяч человек. Размещение войск планируется на основе «приглашения» с украинской стороны.

