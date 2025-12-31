Лукашенко осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Белорусский лидер заявил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России.

Лукашенко осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В публикации отмечается, что Лукашенко расценил произошедшее как безрассудную и циничную провокацию, направленную против президента России. В Кремле подчеркнули, что атака была предпринята на фоне контактов между Россией и США, посвященных поиску путей мирного урегулирования конфликта.

В ходе беседы Владимир Путин и Александр Лукашенко также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом. Белорусский лидер высоко оценил новогоднее обращение президента России, которое он посмотрел в сети.

Кроме того, главы государств обсудили текущую международную и региональную повестку, а также затронули ряд двусторонних вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной реакции на атаку резиденции Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

Последние новости

21:05
До Нового года всего час: как выбрать подарок, когда время на исходе
21:00
Звуки молодости: подборка хитов для Нового года в стиле 1990-х
20:55
Орбан допустил подписание мирного соглашения по Украине без участия ЕС
20:48
Оливье по акции: почему готовые салаты из супермаркета — риск для здоровья
20:36
«Жалил меня нещадно»: Лера Кудрявцева подвела итоги 2025 года
20:18
Лукашенко осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Сейчас читают

Как правильно завершать день, чтобы спать глубже и просыпаться бодрым
Сергею Дроботенко удалось поделиться редким кадром с Региной Дубовицкой
Британская пресса включила советский фильм в подборку новогодней классики
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео