Уберите аспирин: биохимик назвала 10 натуральных средств для борьбы с похмельем

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 52 0

Специалист объяснила, как с помощью доступных продуктов помочь организму справиться с последствиями праздничного застолья.

10 натуральных средств от похмелья от биохимика

Фото: 5-tv.ru

Биохимик Дивинская: Костный бульон — эффективное средство от похмелья

Похмелье — это комплексная реакция организма на токсины, обезвоживание и нарушение баланса минералов, с которой можно эффективно бороться естественными методами. Об этом в своем в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.

Специалист представила научно обоснованный список из 10 средств:

  1. Вода с электролитами. Ключевой шаг — восстановить баланс жидкости и солей. Стакан воды с щепоткой морской соли и лимонным соком восполнит потерю натрия и калия.
  2. Костный бульон. Источник глицина, который помогает печени нейтрализовать главный токсин — ацетальдегид, и восстанавливает слизистую желудка.
  3. Бананы. Богаты калием, который активно выводится с жидкостью при употреблении алкоголя и необходим для работы сердца и мышц.
  4. Имбирный чай. Биоактивные соединения в имбире (гингеролы) эффективно подавляют тошноту и улучшают моторику ЖКТ.
  5. Яйца. Содержат цистеин — аминокислоту, которая является предшественником глутатиона, главного антиоксиданта организма, разрушающего токсины.

Также в список вошли: овсяная каша (стабилизирует уровень сахара в крови), кокосовая вода (природный изотоник), свекольный сок (активирует ферменты детоксикации в печени), зеленый чай (снижает тревожность) и квашеная капуста (восстанавливает микрофлору кишечника).

«Помните: лучшее средство от похмелья — умеренность в употреблении алкоголя. Но если симптомы уже появились, эти натуральные средства помогут организму быстрее восстановиться на биохимическом уровне», — резюмирует Анна Дивинская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как спасти кожу от обилия жирных новогодних блюд.

