Мужчина застрелил мать-художницу и брата-инвалида в доме на элитном острове

Daily Mail: Мужчина застрелил мать-художницу и брата-инвалида на элитном острове

На одном из самых богатых островов США полиция расследует серию связанных смертей, которые начались с семейного конфликта и закончились самоубийством. Об этом сообщает Daily Mail.

Стрельба в доме

Во вторник утром, 30 декабря 2025 года, полиция обнаружила тела 80-летней художницы Даниэль Кювилье и ее 45-летнего сына Маккензи Уильямса в роскошном доме на острове Мерсер-Айленд недалеко от Сиэтла. Женщина погибла от огнестрельных ранений.

Следователи заявили, что произошедшее является убийством с последующим самоубийством. По их версии, Маккензи Уильямс застрелил мать, после чего покончил с собой. Точные мотивы трагедии на данный момент неизвестны.

Еще две жертвы в другом доме

Позднее в тот же день полиция обнаружила еще два тела — мужчины около 35 лет и женщины около 45 лет — в доме, расположенном примерно в 22,5 километров от первого места происшествия. Правоохранительные органы подтвердили, что оба инцидента связаны между собой.

Адвокат семьи сообщил, что погибшим мужчиной оказался Ник Уильямс, младший сын Даниэль Кювилье и брат Маккензи. Известно, что Ник имел тяжелую форму умственной отсталости. Личность второй женщины не раскрывается.

Реакция семьи и близких

Представитель семьи заявил, что друзья и родственники шокированы и не понимают, как могла произойти подобная трагедия. Семья попросила дать им время, чтобы достойно почтить память погибших, пообещав выступить с более подробным заявлением позже.

Кем была Даниэль Кювилье

Несмотря на возраст, Даниэль Кювилье оставалась активной и известной в местном сообществе художницей. Она продавала свои работы в винном баре Barrels на острове Мерсер, который входит в сотню самых богатых в США. Заведение ранее публично отмечало красоту ее картин.

Местные жители и предприниматели вспоминают Кювилье как доброжелательную, отзывчивую женщину. Продавец тако Нико Моралес рассказал, что ее младший сын Ник ежедневно приходил к его фургону за едой и, несмотря на неспособность говорить, выражал радость жестами и объятиями. По его словам, исчезновение Ника сразу вызвало тревогу.

Соседи также отмечали, что мать и сын часто гуляли вместе, производя на окружающих исключительно теплое впечатление.

Ход расследования

Полиция была направлена в дом Кювилье после того, как ее адвокат сообщил о тревожном электронном письме, вызвавшем опасения за безопасность жильцов. В ходе осмотра в доме были обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия, каждая из которых рассматривается как возможное орудие убийства.

Начальник полиции острова Мерсер подчеркнул, что угрозы для населения нет. Он также отметил, что подобные преступления крайне редки для острова с населением около 25 тысяч человек — последнее убийство здесь произошло более года назад. При этом он добавил, что в конце года полиция нередко фиксирует рост случаев домашнего насилия.

Мотивы произошедшего по-прежнему остаются неустановленными.

