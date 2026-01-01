В прокуратуре начали проверку по факту задержки поездов в Краснодарском крае

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту массовых задержек поездов на Северо-Кавказской железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре отметили, что ситуация с нарушением графика движения пассажирских составов связана с плохими погодными условиями.

Правоохранители также сообщили, что проводят проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров. По итогам расследования прокуроры решат, какие меры реагирования стоит принять.

«Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону», — добавили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае были задержаны 18 составов после того, как поезд «Ростов — Адлер» внепланово остановили по техническим причинам. Об этом сообщали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Уточнялось, что инцидент произошел в 02:05 по московскому времени на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская.

