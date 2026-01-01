В прокуратуре начали проверку по факту задержки поездов в Краснодарском крае

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

Правоохранители расследуют, соблюдались ли требования к организации движения.

Из-за чего задержали поезда в Краснодарском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту массовых задержек поездов на Северо-Кавказской железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре отметили, что ситуация с нарушением графика движения пассажирских составов связана с плохими погодными условиями.

Правоохранители также сообщили, что проводят проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров. По итогам расследования прокуроры решат, какие меры реагирования стоит принять.

«Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону», — добавили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае были задержаны 18 составов после того, как поезд «Ростов — Адлер» внепланово остановили по техническим причинам. Об этом сообщали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Уточнялось, что инцидент произошел в 02:05 по московскому времени на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

16:45
В прокуратуре начали проверку по факту задержки поездов в Краснодарском крае
16:28
Пятилетний ребенок погиб в результате удара ВСУ по машине в Херсонский области
16:20
«Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область
16:03
После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
15:55
«Москва помогает»: какие вещи можно передать бойцам СВО и как это сделать
15:37
Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина

Сейчас читают

Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео