Внутренняя пустота: почему важно преодоление экзистенциального вакуума

Психолог Решетов: логотерапия поможет с поиском смысла жизни

Экзистенциальный вакуум — это состояние внутренней пустоты, возникающее, когда человек не видит смысла и целей в жизни. Подробнее про это понятие в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов.

По его словам, такое состояние проявляется апатией, ощущением «проживания чужой жизни», потерей мотивации и навязчивыми вопросами о смысле существования. Оно, как отметил эксперт, может возникать из-за информационной перегрузки, жизненных кризисов или следования чужим ожиданиям.

К тому же Решетов уточнил, что метод преодоления вакуума предложил австрийский психиатр, психолог и невролог Виктор Франкл. Он назвал логотерапией, основанной на поиске и создании личного смысла через творчество, переживание ценностей и отношение к трудностям.

Психолог посоветовал начать с маленьких шагов: собрать «кусочки себя», найти повторяющиеся интересы и протестировать их в жизни.

«Идентичность — это не то, что вы находите, а то, что строите», — подчеркнул эксперт, напоминая о важности саморефлексии и поддержки окружающих.

