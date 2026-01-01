«Я буквально в ужасе»: Фицо про позицию ЕС по конфликту на Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Премьер-министр Словакии эмоционально высказался в своем обращении.

Роберт Фицо про позицию лидеров ЕС по конфликту на Украине

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фицо: я в ужасе, как некоторые лидеры ЕС смотрят на конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ужаснулся тем, как некоторые европейские лидеры с легкостью и корыстолюбием относятся к украинскому конфликту. Об этом он написал в личном блоге в соцсетях.

«Я буквально в ужасе от того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры Европейского союза смотрят на бессмысленные убийства украинцев и русских», — сказал политик в своем новогоднем обращении.

Мир — это не просто слово, а основа для существования людей, добавил Фицо.

До этого, 31 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новогодним обращением к нации, где сообщил о том, что представители всех стран ЕС и их союзники возьмут на себя обязательство защищать Украину после заключения любого мирного договора. Данное обещание будет дано представителями европейских держав 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления. По мнению венгерского главы, каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру без промедления. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

20:05
Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники
19:46
«До последней секунды»: Макрон не будет участвовать в президентской гонке-2027
19:25
Красные флаги и шреккинг: как выглядит любовь по версии зумеров
19:05
Мальчик спас полуторагодовалого брата из горящего дома в Башкирии
18:45
«Я буквально в ужасе»: Фицо про позицию ЕС по конфликту на Украине
18:29
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области

Сейчас читают

В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Нестандартное поздравление Путина Ким Чен Ына указало на развивающуюся дружбу двух стран
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео