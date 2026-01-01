Материалы с данными сбитого при атаке на резиденции Путина БПЛА переданы США

Материалы с информацией о беспилотнике, сбитом в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина, переданы представителю аппарата военного атташе при американском посольстве. Об этом сообщили Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, <…> переданы <…> США в Москве», — сказано в публикации ведомства.

Начальник Главного разведуправления Генштаба РФ встретился с военным атташе США в Москве. До этого оборонное ведомство сообщало о передаче США материалов экспертизы украинского дрона, который сбили на подлете к резиденции Путина. Российские спецслужбы также извлекли из беспилотника файл с полетным заданием, который был в него загружен.

В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим пытался атаковать с применением БПЛА дальнего действия резиденцию Путина в Новгородской области.

Для удара использовался 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направлявшиеся в сторону резиденции российского лидера, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны РФ и уничтожены на подлете.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН отказались комментировать атаку БПЛА на резиденцию президента России. Организация сослалась на отсутствие подтвержденных данных о происшествии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.