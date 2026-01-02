Зепюр Брутян показала романтичное новогоднее видео с Павлом Прилучным

Актриса Зепюр Брутян опубликовала в личном блоге эталонное домашнее новогоднее видео с мужем Павлом Прилучным и их сыном Микаэлем.

На кадрах — роскошный стол со всевозможными яствами, который хозяйка сервировала самостоятельно, пышная сияющая ель на фоне, трогательные объятия, игры с ребенком, а в заключении — яркий праздничный салют на заднем дворе.

В романтичном ролике Прилучный играет со смеющимся малышом и кружится в танце с супругой, и они вместе поздравляют подписчиков с Новым годом. Брутян в подписи к видео пожелала поклонникам счастья, любви и исполнения желаний. В ответ получила более 500 комментариев, в которых фанаты восхищались парой, называли супругов идеальными.

Кажется, война между Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце поставлена на паузу, а может, и постепенно угасает. Экс-супруга актера тоже вышла замуж — за музыканта Петра Дрангу — и родила дочь 1 декабря 2025 года. На странице Муцениеце тоже царит гармония — объятия, воспоминания о путешествиях, счастливые дети от первого брака и встреча с новорожденной малышкой.

Домашний новогодний уют объединил не только недавних врагов Прилучного и Муцениеце, но и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса. От поездок и шумных компаний в этом году отказались также певица Анна Седокова, юморист Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой, блогер Оксана Самойлова и певица Ханна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончились судебные тяжбы между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным — разведенные артисты спорили о месте проживания сына Тимофея. Артист отрицает, что настроил сына против мамы, но перевез к себе, после чего мальчик перестал с ней общаться. Но мать не теряла надежды вернуть ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.