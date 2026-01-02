Преступление века не удалось: в Москве мужчина попытался украсть ледовую скульптуру

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 75 0

Романтик планировал подарить изваяние жене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; пресс-служба Новогоднего фестиваля «Ледовая Москва»; 5-tv.ru

Мужчина попытался украсть из Парка Победы ледовую скульптуру для жены

В Москве произошла курьезная попытка кражи ледовой скульптуры на новогоднем фестивале «Ледовая Москва» в Парке Победы. Гостю настолько полюбилось изваяние, изображавшее автомобиль, что он решил им завладеть. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Скульптура автомобиля из фильма «Улица Ангела». Пресс-служба Новогоднего фестиваля «Ледовая Москва»

Новогодний вор оказался мужчиной средних лет, жившим в соседнем доме. Он подошел к скульптуре, внимательно осмотрел, а затем уперся и начал толкать ее, чтобы сдвинуть с постамента. Сотрудники службы безопасности фестиваля заметили его и не сразу поняли, что именно авантюрист пытается сделать.

Дерзкий, но недальновидный план разбился об неподъемный вес ледяной композиции — несколько сотен килограммов. А когда к месту прибыли охранники, похититель бросился наутек. На допросе он заявил, что хотел подарить скульптуру жене. По его признанию, изваяние показалось ему «красивым и совершенно бесплатным».

Основатель фестиваля Александр Ковтунец призвал отдыхающих не следовать примеру романтика.

«Наши скульптуры созданы, чтобы их видели тысячи людей», — отметил он.

Композиция не пострадала, а история, по заверению пресс-службы мероприятия, получила «теплый и приятный финал» — несостоявшийся вор получил в подарок памятный сувенир, который сможет подарить супруге.

