Выгорание на работе: тихий сигнал тревоги, который нельзя игнорировать

Дарья Орлова
Усталость, апатия и «пустая голова» после праздников — не просто временный спад.

Как справляться с выгоранием на работе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Mirror: выгорание на работе — не просто временный спад

С возвращением сотрудников в офисы после каникул многие сталкиваются с ощущением, что сил нет уже в первые недели. Медики призывают не отмахиваться от этих ощущений: игнорирование ранних признаков выгорания может привести к тревожным расстройствам и депрессии. Слова специалистов приводит Mirror.

Это предупреждение звучит на фоне новой практики: врачам все чаще рекомендуют направлять пациентов не только на больничный, но и в фитнес-центры или службы занятости. Цель — снизить экономическую неактивность.

Что говорят специалисты

Руководитель направления обучения и образования в службе скорой помощи Лиза Шарман подчеркивает, что выгорание — это не модное слово, а реальный клинический сигнал. Она объясняет, что выгорание часто выступает ранним предупреждением о неблагополучии. Если его распознать и начать действовать сразу, восстановление происходит быстрее.

По словам специалиста, речь не всегда идет о «чистом» выгорании — это может быть накопленная усталость, эмоциональная перегрузка или ощущение, что человек перестал справляться.

Она также отмечает, что стигма и страх остаются серьезным барьером: многие боятся, что их не воспримут всерьез, или что откровенность повредит карьере.

Почему люди скрывают проблемы

Исследование St John Ambulance показало тревожную деталь: почти каждый третий работник хотя бы раз врал руководству, ссылаясь на физическое недомогание, хотя на самом деле нуждался в отдыхе из-за психологических причин.

Причины — страх осуждения, опасения за репутацию и будущее на работе, а также ощущение, что «психическое» считается менее веской причиной, чем «физическое».

Что такое выгорание на самом деле

Выгорание — это состояние хронического истощения, возникающее из-за длительного и плохо управляемого стресса. Его могут провоцировать как рабочие перегрузки, так и личные обстоятельства. Оно не только снижает качество жизни, но и способно усугублять уже существующие проблемы со здоровьем.

Распространенные признаки:

  • потеря мотивации и вовлеченности;
  • постоянная тревога или раздражительность;
  • падение продуктивности;
  • головные боли, проблемы со сном, физическая усталость.

Что помогает на практике

Специалисты подчеркивают: выгорание — обратимое состояние, особенно если действовать быстро. Благотворительная организация уже подготовила более 40 000 специалистов по психическому здоровью на рабочих местах, чтобы помощь была доступна сразу, а не ограничивалась формальным «возьмите выходной».

Такие программы учат не просто давать краткий отдых, а разбираться в причинах перегрузки и устранять их системно — до того, как усталость перерастет в серьезное расстройство.

Вывод: если работа начала «съедать» силы, а восстановление не приходит даже после выходных, это не слабость и не лень. Это сигнал, который стоит услышать вовремя.

