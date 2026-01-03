Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
В результате теракта ВСУ погибли 28 человек, включая двоих детей.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ТАСС: ударившие по Хорлам БПЛА состоят из деталей немецкой компании Rheinmetall
Беспилотники Вооруженных сил Украины, примененные при атаке на кафе и гостиницу в Хорлах на побережье Черного моря в Херсонской области, собрали с использованием комплектующих немецкой компании Rheinmetall. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев.
«В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки (комплектующих для БПЛА. — Прим. ред.) на Украину», — сообщил он ТАСС.
Эксперт отметил, что Германия начала поставлять Украине элементы для дронов еще в 2023 году. Речь идет, в частности, о системах радиоуправления, контроллерах и двигателях внутреннего сгорания.
По словам Киселева, сейчас в Германии модернизируют компоненты для беспилотных аппаратов, в том числе усовершенствуют двигатели.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестокой атаке ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь. В результате удара трех беспилотников с зажигательной смесью погибли 28 человек, среди которых были двое детей. Часть жертв сгорела заживо. Еще 31 числится пострадавшим. СК возбудил дело о теракте.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 янв
- «Скорбят вместе с нами»: Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах
- 2 янв
- Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
- 2 янв
- «Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
- 1 янв
- «Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
- 1 янв
- Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
- 1 янв
- Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов
- 1 янв
- Атака ВСУ на резиденцию Путина поставила Европу в опасное положение
- 1 янв
- «Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область
- 1 янв
- После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
- 1 янв
- Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина
Читайте также
85%
Нашли ошибку?