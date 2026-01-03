Ученые показали кости раннего предка человека, жившего семь миллионов лет назад

SA: самый ранний предок человека жил в Африке семь миллионов лет назад

Человекоподобный вид Sahelanthropus tchadensis (сахелантроп чадский), обитавший в Африке семь миллионов лет назад, является «самым ранним предком человека». По результатам нового анализа костей этого создания ученые сделали вывод, что именно оно — самый вероятный кандидат на эту роль. Доказательства, которые еще требуют дополнительных подтверждений и ископаемых находок, опубликовали в журнале Science Advances (SA).

Отмечается, что прародитель человека напоминал обезьяну, но его кости были приспособлены для прямохождения, а не для передвижения на четырех конечностях. Именно этот переход стал определяющим для его потомков. Это древнейший из известных гомининов — представителей человеческой линии развития после эволюционного разделения с шимпанзе.

«Судя по обнаруженным признакам, это была двуногая обезьяна, больше всего похожая на шимпанзе или бонобо», — пояснил доцент Нью-Йоркского университета и ведущий автор исследования, доктор Скотт Уильямс.

Открытие перекликается с заключением двухтысячных годов, когда нашли окаменелости сахелантропа. Тогда Мишель Брюне — французский палеонтолог, палеоантрополог, профессор Университета Пуатье и Коллеж де Франс — предположил, что сахелантроп ходил прямо из-за особенностей строения головы, и назвал этот вид «предком всего человечества».

В последнем исследовании Уильямс и его коллеги решили заново изучить бедренную и предплечевую кости, используя новые методы, сравнивая их размер, пропорции и трехмерные контуры с костями известных гомининов и обезьян. Стало понятно, что самые ранние гоминины адаптировались к прямохождению по суше, но все еще искали пищу и укрытие на деревьях.

Другие члены научного сообщества не готовы согласиться с этой версией, пока не увидят более убедительных доказательств. Но шансы на обнаружение окаменелых свидетельств существования подобного эволюционного артефакта, увы, невелики.

