Эдгард Запашный рассказал о странном способе встречи Нового года в США

Запашный: в Лос-Анджелесе отмечают Новый год под счетчиком смертей от курения

Дрессировщик, народный артист России и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделился впечатлениями от необычного способа встречи Нового года в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как рассказал Запашный, американцы собираются у большого билборда и следят за электронным счетчиком смертей от курения. Его показатели обнуляются в полночь, и с 1 января начинается новый отсчет. В первые минуты нового года в режиме реального времени на табло отображается число тех, кто умер из-за вредной привычки.

«Что-то с ними не так… Толпа собирается у билборда, который в реальном времени показывает число погибших из-за табака в течение года и обнуляется в полночь, это и считается наступлением Нового года. Затем люди реагируют еще раз, когда на счетчике появляются первые жертвы курения», — написал дрессировщик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встречают Новый год машинисты РЖД на работе. Как известно, не всем россиянам удается насладиться праздничными каникулами из-за ответственной службы. Есть профессии, в которых даже новогодняя ночь — часть трудовых будней.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.