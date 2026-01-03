Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу

Дарья Орлова
Рядом с телом ребенка спасатели обнаружили его верного пса.

Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/ТАСС

В американском штате Алабама завершилась операция по розыску ребенка, исчезнувшего накануне новогодних праздников. Как сообщает издание People со ссылкой на шерифа округа Уокер Ника Смита, мальчика нашли мертвым на значительном расстоянии от дома, при этом рядом с ним находилась живая собака породы лабрадор.

По данным правоохранительных органов, ребенок покинул дом, последовав за своей собакой. Последний раз его видели вместе с братом и питомцем неподалеку от проселочной дороги в районе населенного пункта Джаспер. После этого связь с мальчиком была потеряна.

Поисковая операция продолжалась двое суток. Спасатели исходили из того, что ребенок и собака могли уйти далеко, поэтому зону обследования постепенно расширяли. В итоге тело мальчика обнаружили в отдаленном районе — лабрадор находился рядом и был жив.

Отдельно шериф округа отметил, что ранее в отношении отца погибшего действительно выдвигались обвинения, связанные с изготовлением взрывчатых веществ и потенциальной химической угрозой для ребенка. Однако, по словам представителя полиции, следствие не связывает эти обстоятельства с исчезновением и гибелью мальчика: причастность отца к трагедии исключена.

