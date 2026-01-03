Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков

Лилия Килячкова
Среди его воспитанников — чемпион мира Денис Турченков, финалисты Олимпийских игр Юлиана Салахова и Константин Вишняков.

Фото: kayak-canoe.ru

В возрасте 84 лет умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков

Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила Федерация каноэ России (ФКР) в Telegram-канале.

Причина смерти тренера не уточняется.

«С прискорбием сообщаем, что на 85-м году ушел из жизни Юрий Сергеевич Сурков — легенда отечественной гребли. Его принципиальность, глубокое понимание спорта и искренняя любовь к работе воспитали не только олимпийских чемпионов, но и сильных, целеустремленных личностей», — говорится в сообщении федерации.

Прощание с Юрием Сурковым состоится 5 января на Димитриевском кладбище в Волгограде.

Сурков тренировал сборную РСФСР, а с 1991 года — сборную России. Работал старшим тренером мужской сборной по гребле на байдарках на четырех Олимпиадах: в Барселоне в 1992-м, в Атланте в 1996-м, в Сиднее в 2000-м и в Пекине в 2008-м. Среди воспитанников Суркова — чемпион мира Денис Турченков, призеры чемпионатов мира и Европы, финалисты Олимпийских игр Юлиана Салахова и Константин Вишняков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков скончался в возрасте 77 лет. Тренерскую карьеру Судаков начал в возрасте 28 лет, работая при профкоме завода «Авангард». Позднее он стал старшим тренером московского «Зенита», а затем руководил подготовкой спортсменов объединенных профсоюзов Москвы.

