Солнце штормит? Какой будет геомагнитная активность Земли 4 января

Новый год начался с заметного всплеска солнечной активности. После шестибалльного геомагнитного удара, зафиксированного 3 января, многих волнует вопрос: стоит ли ожидать продолжения. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в субботу, 4 января, геомагнитная обстановка ожидается нестабильной. Специалисты прогнозируют повышенный уровень активности — около 4 баллов, что соответствует «оранжевому» уровню и состоянию возбужденной магнитосферы. Это значение находится всего в одном шаге от полноценной магнитной бури, которая начинается с 5 баллов.

Вероятность развития магнитной бури оценивается в 55%. В 30% случаев геомагнитная обстановка может остаться на уровне повышенного возбуждения. Шанс на полностью спокойное состояние магнитосферы составляет лишь 15%.

Дополнительные показатели также подтверждают неблагоприятный прогноз: индекс геомагнитной активности Ap достигает 12, а уровень солнечной активности F10.7 составляет 155. Такие значения указывают на неспокойную космическую обстановку, которая может сказаться на самочувствии людей с повышенной метеочувствительностью.

