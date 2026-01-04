Собянин рассказал о новом детском саде в Южном Медведкове

В районе Южное Медведково открылся новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников. Здание возвели на Полярной улице рядом с домами, переданными под заселение по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Дошкольное учреждение включает девять групп для детей всех возрастов. В каждой оборудованы игровые комнаты, раздевалки, спальные зоны и буфеты. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.

На прилегающей территории созданы комфортные условия для прогулок и занятий на свежем воздухе: обустроены физкультурная и детские площадки, зоны отдыха и теневые навесы.

Этот детский сад стал уже вторым на Полярной улице. В совокупности местные дошкольные учреждения теперь могут принять 520 детей, а рядом также функционирует школа на 1100 учеников.

Всего с 2011 года в Южном Медведкове построено 11 объектов социальной инфраструктуры. Развитие района продолжается, чтобы жители Москвы имели все необходимые социальные учреждения в шаговой доступности.

