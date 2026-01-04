Собянин рассказал о новом детском саде в Южном Медведкове

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Дошкольное учреждение включает девять групп для детей всех возрастов.

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

В районе Южное Медведково открылся новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников. Здание возвели на Полярной улице рядом с домами, переданными под заселение по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Дошкольное учреждение включает девять групп для детей всех возрастов. В каждой оборудованы игровые комнаты, раздевалки, спальные зоны и буфеты. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.

На прилегающей территории созданы комфортные условия для прогулок и занятий на свежем воздухе: обустроены физкультурная и детские площадки, зоны отдыха и теневые навесы.

Этот детский сад стал уже вторым на Полярной улице. В совокупности местные дошкольные учреждения теперь могут принять 520 детей, а рядом также функционирует школа на 1100 учеников.

Всего с 2011 года в Южном Медведкове построено 11 объектов социальной инфраструктуры. Развитие района продолжается, чтобы жители Москвы имели все необходимые социальные учреждения в шаговой доступности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка отправили на лечение в Москву
15:37
Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили миллиард рублей
15:32
Собянин: более 110 социальных объектов было построено в Москве в 2025 году
15:17
Собянин рассказал о новом детском саде в Южном Медведкове
14:58
Память погибшего год назад военкора «Известий» Мартемьянова почтили в ДНР
14:42
Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на фестиваль из-за ограничений в Венесуэле

Сейчас читают

Пленный боевик сообщил о колумбийских наемницах в подразделениях ВСУ
В Индонезии вступил в силу уголовный запрет на интимные отношения вне брака
Россия стала крупнейшим покупателем мандаринов в мире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео