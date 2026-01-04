В Петрозаводске 13-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа

Девочку экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались смертельными.

В Петрозаводске погибла 13-летняя школьница

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Петрозаводске 13-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Торнева. Информацию о происшествии подтвердили в государственном комитете Карелии по обеспечению безопасности.

По имеющимся данным, после падения девочка приземлилась на козырек подъезда. Очевидцы случившегося незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту прибытия спасателей отец пострадавшей уже снял ребенка с козырька и перенес внутрь подъезда.

Сотрудники спасательной службы дождались приезда бригады скорой медицинской помощи и оказали содействие в транспортировке девочки в автомобиль медиков. Врачи продолжили оказывать ей экстренную помощь, однако спасти школьницу не удалось — она скончалась от полученных травм.

Причины и обстоятельства падения ребенка с высоты официально не уточняются. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее девушка, выпавшая из окна многоэтажного дома в подмосковном Одинцове, выжила и сообщила подробности случившегося. Об этом сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, пострадавшей 24 года. После госпитализации она заявила медикам и правоохранителям, что падение не было несчастным случаем. По ее словам, ее намеренно вытолкнули из окна.

