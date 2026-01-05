Байден ушел в отставку с крупнейшей в США пенсией

NYP: экс-президент США Джо Байден получает пенсию в размере 417 тысяч долларов

Экс-президент США 83-летний Джо Байден получает пенсионные выплаты в размере 417 тысяч долларов из-за своей долгой политической карьеры. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на анализ вице-президента Национального фонда налогоплательщиков США Демиана Брэди.

Пенсия бывшего американского лидера стала крупнейшей в истории среди президентов Соединенных Штатов. В издании отметили, что государственные выплаты в настоящее время превышают годовой оклад в период президентства Байдена.

Кроме того, размер пенсии Байдена оказался вдвое выше, чем у другого экс-президента США — Барака Обамы.

По словам Брэди, уникальность ситуации Байдена состоит в том, что он был сенатором, вице-президентом и президентом. Такой карьерный путь обеспечил ему «лазейку», которая позволяет получать крупные выплаты сразу из нескольких пенсионных фондов уже в первый год после ухода со своего поста.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Джо Байден вызвал недоумение у публики, когда не смог во время конференции в Вашингтоне выговорить название своей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX