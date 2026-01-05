Холод не в помощь: почему зимой кожа стареет быстрее

Косметолог Ильчук: зимой кожа стареет быстрее из-за холода, батарей и смартфонов

Зимой вне зависимости от типа кожа ведет себя иначе — становится более сухой, может шелушиться, появляются морщины, а также нарушается липидный слой. Главная причина тому — нехватка влаги. Об этом и о других причинах старения кожи зимой, а также о том, что с этим делать, рассказала Газете.ру врач-косметолог Елена Ильчук.

По словам эксперта, удар по коже лица наносят перепады температуры. На холоде сосуды на лице сужаются, в тепле — расширяются. Если человек несколько раз в день переходит из мороза в помещение, то в это время капиллярная сеть работает в режиме качелей. У людей со склонностью к покраснению и розацеа особенно усиливается румянец, появляются жжение и жар, а также может проступить сосудистая сетка.

Теплый сухой воздух в квартире или офисе — еще одна проблема для кожи. Нарушается липидная структура рогового слоя, что сопровождается сухостью, шелушением, микротрещинами, зудом. Кроме того, обезвоженная, раздраженная кожа начинает выглядеть старше.

Также косметолог назвала пагубное влияние смартфоном на состояние кожи лица. Экраны излучают высокоэнергетический синий свет из-за которого кожа испытывает стресс и фотостарение, особенно при длительном и близком воздействии. В сочетании с обезвоженностью и нарушенным барьером она получает дополнительный источник нагрузки.

Ильчук порекомендовала для начала скорректировать этап очищения кожи. Вместо жестких пенок и частых пилингов подойдут мягкие кремовые или масляные текстуры. При этом умываться следует теплой водой.

Во вторую очередь эксперт посоветовала уплотнить базовый уход, то есть, заменить легкие летние флюиды на более насыщенные кремы, добавить увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или глицерином под крем.

Для сухой кожи можно воспользоваться бальзамами или мазевыми текстурами, которые подойдут для чувствительных мест и помогут удержать влагу. Если состояние кожи хорошее, то по рекомендации врача можно использовать средства с ретинолом.

Кроме того, важно создать благоприятный климат вокруг себя за счет регулярной влажной уборки, использования увлажнителя воздуха и проветривания.

В ночном уходе уместны питательные и увлажняющие маски, которые работают как мягкий компресс и помогают восстановить барьер за счет более плотной текстуры. Во время пребывания на улице необходимо закрывать лицо от ветра шарфом или высоким воротом, а также наносить защитный крем за 30–40 минут до выхода.

При этом стоит не забывать использовать SPF- средства, поскольку снег усиливает отражение лучей. Особенно внимательно к зиме стоит отнестись людям с сухой и чувствительной кожей, розацеа, атопическим дерматитом и тем, кто недавно проходил агрессивные косметологические процедуры.

