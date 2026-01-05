Праздники без бессонницы: как не сбить сон на новогодних каникулах

Слишком поздние подъемы могут привести к сбоям биологических часов и ухудшению самочувствия.
Сомнолог Дудецкий: резкий сдвиг режима сна влияет на нервную систему и иммунитет
На новогодних каникулах важно избегать резкого увеличения продолжительности сна, поскольку это может негативно сказаться на здоровье. Об этом заявил сомнолог Андрей Дудецкий в беседе с Lenta.ru.
По словам врача, попытки «отоспаться впрок» во время праздников не позволяют компенсировать хронический дефицит сна. Напротив, резкое увеличение продолжительности ночного отдыха — более чем на три-четыре часа — может привести к нарушению циркадных ритмов. В качестве примера специалист привел ситуацию, когда человек вместо привычного подъема в семь утра начинает вставать в полдень или позже.
Андрей Дудецкий отметил, что такой сдвиг режима сопоставим с резкой сменой часовых поясов и требует длительной адаптации. После окончания каникул возвращение к привычному распорядку становится особенно сложным, поскольку организм не успевает завершить одну перестройку, как ему приходится адаптироваться заново. Это создает серьезный стресс для нервной системы и может негативно сказаться на иммунитете.
Для полноценного отдыха в праздничные дни сомнолог рекомендует увеличивать сон всего на один–два часа, при этом ложась спать в привычное время. Также, по его словам, улучшить засыпание помогают отказ от дневного сна, сбалансированное питание и ограничение использования гаджетов за полтора–два часа до сна.
Освободившееся время врач советует посвятить вечерней прогулке. Она способствует расслаблению, облегчает засыпание и положительно влияет на качество ночного отдыха.
