Собянин рассказал, где находятся самые протяженные лыжные трассы в Москве

София Головизнина
Более 140 километров из них приходится на трассы с искусственным оснежением.

Лыжные трассы в Москве — куда сходить на праздниках

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В этом году Москва подготовила свыше 700 километров лыжных трасс. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Больше 140 километров из них — трассы с искусственным оснежением. Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова», — написал Мэр Москвы.

Много лыжных трасс оборудовали в городских парках. Самые протяженные расположены в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и «Лосином Острове». На трассах проходят спортивные мероприятия: например, сегодня в Алешкинском лесу организованы семейные старты, а также забег для любителей и профессионалов. На свежем воздухе были организованы развлечения для детей, в том числе анимация. 

Кроме того, на всех лыжных маршрутах в парках культуры и отдыха работают сервисы бронирования инвентаря, а также точки с горячими напитками.

