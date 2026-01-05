Собянин рассказал, где находятся самые протяженные лыжные трассы в Москве

В этом году Москва подготовила свыше 700 километров лыжных трасс. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Больше 140 километров из них — трассы с искусственным оснежением. Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова», — написал Мэр Москвы.

Много лыжных трасс оборудовали в городских парках. Самые протяженные расположены в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и «Лосином Острове». На трассах проходят спортивные мероприятия: например, сегодня в Алешкинском лесу организованы семейные старты, а также забег для любителей и профессионалов. На свежем воздухе были организованы развлечения для детей, в том числе анимация.

Кроме того, на всех лыжных маршрутах в парках культуры и отдыха работают сервисы бронирования инвентаря, а также точки с горячими напитками.